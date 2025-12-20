От х:

В Узунджово пресъздадоха традициите на Игнажден

    Членове на читалище „Пенко Пенков-2011“ в хасковското село Узунджово и много гости от региона се събраха в сградата на културната институция, за да отбележат днешния Игнажден. Самодейците от читалището бяха подготвили и спецална възстановка на посрещането на Полазник –  човекът, който пръв влезе в къщата. Традицията се е изпълнявала на празника в миналото.

    „За днешния ден се вярва, че който влезе в къщата, такава ще ни е и годината. Очакваме и нашия полазник, за да видим каква година ни очаква. Той трябва да ни донесе берекет“, каза Златка Колева, която е председател на културната институция.

    За своя специален гост жените бяха подготвили и специална трапеза с традиционни ястия. Тържеството продължи с почерпка. 

    В село Узунджово всяка година извършват възстановка на обичайте и традициите на Игнажден. Предстои празникът да бъде отбелязан и от другото читалище „Цвят-1898“ с концерт днес следобед. 
    Източник: Haskovo.NET

