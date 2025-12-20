Тополовградските доброволци с награди в навечерието на Игнажден

В навечерието на Игнажден, в читалище „Св. св. Кирил и Методий-1894“ в Тополовград се проведе специална вечер, посветена на доброволчеството – „Мисия Добро“. Програмата на събитието започна с прожекция на филма „Доброволци“, който разказва истории на хора, тихо, но истински променящи света около себе си.

Младите доброволци към Съюза на българските спасители, с координатор Фатме Кез, бяха отличени с плакети, ангели и благодарствени картички от председателя на читалището Трифон Трифонов. Членовете на Доброволно формирование „Сакар 12“ също получиха символични подаръци – израз на признателност за техния труд и човечност.

„Уважаеми доброволци, в навечерието на Игнажден, когато очакваме светлината на празника и новото начало, искам да ви благодаря от сърце за всичко, което правите. Вие доказвате, че истинската сила не е в това, което притежаваме, а в това, което даваме на другите. Вашият труд, време и сърце променят съдби и вдъхват надежда. Продължавайте да давате, защото всяка ваша добрина прави света по-добро място.“, каза в словото си кметът на Тополовград Божин Божинов.

Инспекторът по пожарна безопасност и защита на населението Стамо Стамов връчи награди на доброволците и поздрави присъстващите за тяхната отдаденост.