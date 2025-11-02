От х:

Две общини в хасковско събират декларации за новата такса смет

От 2026-та година се променя начинът за изчисление на такса битови отпадъци. До момента налогът се заплащаше въз основа на данъчната оценка на имота. Според новите промени, които влизат в сила от 2026-та година в Закона за местните данъци и такси, общините имат право да изберат дали да таксуват граждани въз основа на броя живущи в сградата или чрез изчисляване на боклука, който всеки изхвърля. Целта е този, който замърсява повече, да плаща повече.

Във връзка с готвените промени, от Община Тополовград събират декларации от собствениците на имоти. Местната администрация е подготвила 2 вида образци. Първият е за броя на обитателите в жилищен имот във връзка с определянето на размера за такса смет. Вторият е определяне на стойността на налога за физически и юридически лица за нежилищни и жилищни имоти, но с функция на нежилищни.

Декларациите трябва да бъдат подадени в срок до 31 декември. Това може да стане по 3 начина- в Центъра за обслужване на клиенти, по пощата или с електронен подпис по имейл. 

Междувременно Община Ивайловград удължи срока за подаване на декларации от домакинствата. Домакинствата  трябва да декларират броя на лицата, които живеят или ползват даден имот, както и предмета на дейност, извършвана в него. От общината призозоват гражаданите и фирмите да подадат необходимата информация в  срок, за да бъде гарантирано справедливо и обективно определяне на таксата за битови отпадъци, съобразено с действителните характеристики и обстоятелства, свързани с имотите.

 

Източник: Haskovo.NET

В изнесен офис в Хасково военните ще представят възможностите за служба
преди 19 минути
преди 19 минути
„Асти '91" с победа и загуба на старта в „Б" група
преди 25 минути
преди 25 минути
Хасковската болница е в Топ 10 по прилагане на тромболиза за лечение на инсулт
преди 6 часа
преди 6 часа
Започнаха срещите от първенството по хандбал за девойки
преди 7 часа
преди 7 часа
Помощник-директор и учител търсят на пазара на труда в Хасково
преди 9 часа
преди 9 часа
Библиотека отвори врати в хасковското село Мандра
преди 10 часа
преди 10 часа

