Футболни таланти от 5 хасковски училища се включиха в турнир

    Ученически футболен турнир за деца от 1 до 3 клас организира Футболен клуб „Хасково“ с подкрепата на Община Хасково, съобщиха от местната администрация.

    В първенството за най-малките футболни звезди на Хасково участваха отбори от шест хасковски училища. На терена хъс за игра и спортсменски дух показаха малките футболисти от ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Иван Рилски“, ОУ „Любен Каравелов“ и СУ „Васил Левски“.

    Срещите преминаха в приятелска атмосфера, а всички участници демонстрираха любов към играта и истински отборен дух.

    В края на турнира всички отбори бяха отличени с купи, като знак на признание за тяхното старание и любов към футбола.

    Организаторите от ФК „Хасково“ изразиха своята благодарност към училищата за участието и споделиха, че подобни инициативи ще продължат и занапред, с цел да насърчават спорта и здравословния начин на живот сред децата на Хасково.

