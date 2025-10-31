Съдът отмени таксата за битови отпадъци за 2025 г. за Димитровград и Бодрово

Административен съд – Хасково отмени таксата за битови отпадъци за 2025 г. за Димитровград и за село Бодрово, съобщиха от Темида.

Съдебният акт отменя Решение №417/19.12.2024 г. на Общински съвет – Димитровград, в частта му по т. II, т. 1., с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2025 г. за населението на Димитровград, и в частта му по т. II, т. 2.1., с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2025 г. за населението на село Бодрово.

За да отмени решението в оспорените му части, тричленният съдебен състав е приел, че Общинският съвет е определил по-висок размер на таксата от необходимия такъв за покриване на материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата от страна на дружеството изпълнител.

Решение №7924 от 30.10.2025 г. на Административен съд – Хасково, постановено по адм. д. №2/2025 г., подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.