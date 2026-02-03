Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково

Познайник на полицията е задържан за кражба от дом в Хасково, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Сигнал за липсващи вещи и алкохол от жилище на улица „5 октомври“ в квартал „Възраждане“ е бил подаден в последните дни на миналата година. Посетилите мястото полицаи са установили, че след разбиване на прозорец е проникнато в жилището, откъдето са откраднати електрически скара и трион, и 5 бутилки алкохол.

В хода на работата, служителите са заловили 36-годишен от града, който признал деянието си и предал част от откраднатите вещи с протокол.