Две момчета на 13 г. и двама мъже са хванати за кражби в Хасковско

Две деца и двама мъже са хванати за кражби в Хасково, Харманли и Симеоновград, съобщиха от полицията.

49-годишен е заловен в областния град след сигнал от хасковлия, който заявил, че преди седмица е установил липсата на мобилния си телефон. След като посочил мястото и обстоятелствата, полицаите са изяснили, че заподозрян е жителят на село Узунджово. След залавянето му, той е признал и върнал откраднатата вещ.

Също за кражба в харманлийското управление са били двама непълнолетни. 13-годишните момчета признали, че са задигнали 3 машинки за подстригване и две рибарски принадлежности от магазин в града. След признание са предали с протокол откраднатото.

В участъка в Симеоновград също е пребивавал мъж на 49 г., направил самопризнания за кражба на инструменти от служебен автомобил, собственост на фирма. Те са предадени с протокол на разследващите.

