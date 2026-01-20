От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-2 °C

Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково

Полицаи от Хасково установиха мъж, откраднал дамска чанта, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

51-годишният от Пловдив признал, че в края на миналата година задигнал дамската раница на 53-годишна жителка на Крумовград. Това станало на автогарата в областния град. Тогава потърпевшата обявила, че съдържанието на чантата било мобилен телефон, лични документи, банкова карта, 100 лева и други вещи.

В хода на работата служителите заловили мъжа, познат на органите на реда, който признал за стореното от него. Той върнал с протокол откраднатите вещи.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
преди 2 часа
53-годишен почина при инцидент в Хасково
53-годишен почина при инцидент в Хасково
преди 2 часа
Слънчево и студено през целия вторник
Слънчево и студено през целия вторник
преди 3 часа
Задържаха издирван водач на автобус със стоки менте за близо 150 000 евро
Задържаха издирван водач на автобус със стоки менте за близо 150 000 евро
преди 17 часа
Анкета: 44.2% от хасковлиите не са имали проблеми с плащането в евро
Анкета: 44.2% от хасковлиите не са имали проблеми с плащането в евро
преди 19 часа
Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2
Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – Екатерина Гаджева: За поезията, мечките и политиката

Случаен виц

Слънчево и студено през целия вторник

Успешните хора правят това, което неуспешните не искат. Не искай да е по-лесно, искай да си по-добър. - Джим Рон

Последни обяви

Случайна рецепта

Пикантна разядка с люти чушленца
Пикантна разядка с люти чушленца

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини