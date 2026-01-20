Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково

Полицаи от Хасково установиха мъж, откраднал дамска чанта, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

51-годишният от Пловдив признал, че в края на миналата година задигнал дамската раница на 53-годишна жителка на Крумовград. Това станало на автогарата в областния град. Тогава потърпевшата обявила, че съдържанието на чантата било мобилен телефон, лични документи, банкова карта, 100 лева и други вещи.

В хода на работата служителите заловили мъжа, познат на органите на реда, който признал за стореното от него. Той върнал с протокол откраднатите вещи.