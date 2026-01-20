От х:

Отложиха делото за обида, заведено от Георги Иванов срещу Цвети Лалов за 100 000 лева

    Районен съд – Хасково отложи делото за обида, заведено от общинския съветник и бивш кмет Георги Иванов срещу колегата му Цвети Лалов. Причина за това стана неявяването на Лалов, който беше изпратил уведомление до съда, че е в болничен от 19 до 23 януари. В тази връзка съдия Пламен Георгиев заяви, че в този наказателен процес от частен характер не е задължително явяването на ответната страна, но е необходимо правото на защита да бъде обезпечено. Така делото ще продължи на 26 февруари 2026 г. от 14:30 часа.

    Припомняме, че казусът бе образуван по жалба на общинския съветник Георги Иванов от „Синя „България“, който е предявил граждански иска от 100 000 лева за причинени неимуществени вреди от неговия колега Цвети Лалов от ГЕРБ. Жалбоподателят се чувства засегнат от думи на колегата си: Това, което казвате е абсолютна лъжа“ и „Как не Ви е срам да лъжете за това нещо“, изречени публично в заседателната зала на Общински съвет Хасково на 25.07.2025 г.

    След делото Георги Иванов заяви, че репликите в Общинския съвет касаят два от паркингите край булеварда до заведенията и зала „Дружба“. Той твърди, че концесията не предвижда събиране на такса за паркиране. Уточни, че той е подписал концесията по време на своето кметуване.

    Защитникът на Цвети Лалов – адвокат Владислав Радославов коментира, че в частната тъжба по делото не се посочвало за концесии и паркинги. Юристът заяви, че думите, които са повод за делото, били извадени от контекста на политически дебат в Общинския съвет.

    Повече от изявленията на страните във видеото към публикацията.

    Източник: Haskovo.NET

