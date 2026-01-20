От х:

Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград

Днес в Димитровград беше регистрирано първото за годината превишение на допустимите норми на серен диоксид (SO₂) във въздуха.

Според официалните данни, отчетени от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“, концентрацията на серен диоксид е достигнала 449 микрограма на кубичен метър, при допустима максимална стойност за опазване на човешкото здраве от 350 микрограма на кубичен метър за един час.

АИС „Раковски“ е част от Националната и европейската система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух, което означава, че данните са официални и подлежат на публичен контрол.

По информация на РИОСВ – Хасково, основният източник на серен диоксид в Димитровград е ТЕЦ „Марица 3“, която е възобновила работа през вчерашния ден. Към момента няма данни дали отчетеното превишение ще се запази и в следващите часови интервали.

Припомняме, че съгласно действащото законодателство, при три последователни часа с концентрации на серен диоксид над 500 микрограма на кубичен метър се достига т.нар. алармен праг, при който местните власти са длъжни незабавно да информират и алармират населението, както и да предприемат мерки за ограничаване на риска за здравето.

Ситуацията изисква повишено внимание, своевременно информиране на гражданите и активен контрол върху дейността на основните промишлени източници на замърсяване.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

