Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците. Тя вече е достъпна на сайта на Община Хасково, съобщи заместник-кмета Мария Вълчева. В нея градът е разделен на 10 района, колкото са и училищата, обявили прием на първокласници. Водещ критерий, който носи най-много в точкуването, ще бъде настоящият адрес на родителите.

Максималният брой от 300 точки ще вземат тези кандидати, които не са променяли адреса си в последните 3 години и 6 месеца. Ако адресът е променян за последно между 3 години и 6 месеца и две години точките ще са 200, ако е между две и една ще са 100, а ако не попада в района или адресът е от преди по-малко от година ще получават 0 точки при кандидатстване. От тази година факторът "месторабота" няма да носи точки при кандидатстване.

При кандидатстване ще могат да се посочват до 3 училища в електронния формуляр. Платформата ще класира детето само в едно училище.

Възникналите по-особени казуси, свързани с неотложни премествания, раздяла на родителите и др. ще се решават и от администрацията, но най-важното е алгоритъмът да бъде справедлив и равнопоставен за всички, каза още Мария Вълчева. Районирането на града е съгласувано между администрацията и училищните директори, след серия от работни средства. Няма адрес в Хасково, който да не попада в един от десетте района.

