От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците. Тя вече е достъпна на сайта на Община Хасково, съобщи заместник-кмета Мария Вълчева.  В нея градът е разделен на 10 района, колкото са  и училищата, обявили прием на първокласници. Водещ критерий, който носи най-много в точкуването, ще бъде настоящият адрес на родителите.

    Максималният брой от 300 точки ще вземат тези кандидати, които не са променяли адреса си в последните 3 години и 6 месеца. Ако адресът е променян за последно между 3 години и 6 месеца и две години точките ще са 200, ако е между две и една ще са 100, а ако не попада в района или адресът е от преди по-малко от година ще получават 0 точки при кандидатстване. От тази година факторът "месторабота" няма да носи точки при кандидатстване.

    При кандидатстване ще могат да се посочват до 3 училища в електронния формуляр. Платформата ще класира детето само в едно училище. 

    Възникналите по-особени казуси, свързани с неотложни премествания, раздяла на родителите и др.  ще се решават и от администрацията, но най-важното е алгоритъмът да бъде справедлив и равнопоставен за всички, каза още Мария Вълчева. Районирането на града е съгласувано между администрацията и училищните директори, след серия от работни средства. Няма адрес в Хасково, който да не попада в един от десетте района.

    Още по темата във видеото към статията

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград
    Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград
    преди 2 часа
    Отложиха делото за обида, заведено от Георги Иванов срещу Цвети Лалов за 100 000 лева
    Отложиха делото за обида, заведено от Георги Иванов срещу Цвети Лалов за 100 000 лева
    преди 2 часа
    Хасково е истински инкубатор за висши държавници – от Никола Радев до Румен Радев
    Хасково е истински инкубатор за висши държавници – от Никола Радев до Румен Радев
    преди 3 часа
    Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково
    Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково
    преди 5 часа
    Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
    Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
    преди 7 часа
    53-годишен почина при инцидент в Хасково
    53-годишен почина при инцидент в Хасково
    преди 7 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – оркестър ''Родопско настроение''

    Случаен виц

    Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград

    Еднo добро качество на моя компютър: никога не пита "защо"? - Ашли Брилиант

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свински джолан с подправки на фурна
    Свински джолан с подправки на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини