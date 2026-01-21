От х:

Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково

    Три коли катастрофираха на булевард „Съединение“ в Хасково. Инцидентът стана около 8 часа днес в участъка между кръстовищата с булевардите „Раковски“ и „България“.

    Автомобилите са пътували един зад друг. Били са управлявани от мъже. Отпред е бил „Форд“, зад него пикап „Мерцедес“ и най-отзад е било такси „Тойота“.

    По информация на водача на първата кола, той е натиснал спирачки, тъй като пред него имало колона от автомобили, изчакващи за преминаване през кръстовището със Зеленчуковия пазар. В този момент зад него спрял пикапа, в който се ударило таксито, а при сблъсъка между тях, пикапът ударил „Форда“. Другите двама шофьори отказаха коментар за сблъсъка.

    При удара няма пострадали хора. По колите са нанесени материални щети, като най-омачкано е таксито.

    На мястото на произшествието пристигна медицински екип, но се оказа, че няма нужда да помагат на пострадали. Дойдоха полицаи за изясняване на случая. Водачите бяха тествани за алкохол, но промили не са отчетени. На място беше и екип пожарникари за оказване на съдействие.

    Заради произшествието движението в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

