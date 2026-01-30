От х:

Посланикът на Ирак в България на среща с бизнесмени в ХТПП-Хасково

    Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) проведе бизнес среща с Хайдер Хаки Албуриахи, временно изпълняващ длъжността посланик на Ирак в България. Събитието се състоя в сградата на ХТПП на ул. „Цар Освободител“ 4 в областния град.

    Срещата бе посветена на теми, свързани с развитието на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, индустрията и туризма. Участие взеха заместник-областният управител на Хасково Богдан Кирилов, председателят на Управителния съвет на ХТПП Янчо Янев, представители на местния бизнес.

    Това е първо посещение на посланик Албуриахи в областния град. Дипломатът представи възможностите за работа с Ирак пред бизнесмени от Хасково, Бургас, Ямбол, София, Пловдив.

    „Хасковската палата си сътрудничи с Ирак от около 20 години. Организацията има офис в град Ербил в Ирак и двете страни си сътрудничат вече десетилетия. България изнася готови пакетирани храни – сладки, бисквити, спагети, включително и мантинели за пътно строителство. Оркестри и ансамбли от Ирак са изнасяли концерти в Димитровград и София, идват и спортисти“, каза Янчо Янев.

    „Убеден съм, че тази среща ще допринесе за развитието на отношенията между бизнеса в Ирак и България. Надявам се, че в областта на инвестициите, търговията, туризма има база, на която можем да стъпим и бихме могли да бъдем полезни“, каза Янчо Янев.

    „За посолството на Ирак е много важно да развиваме по-нататъшните отношения между двете страни. Ние считаме българския народ за наш стар приятелски народ. В момента населението в Ирак наброява над 45 млн. души. Настоящото производство в страната не успява да задоволи нуждите на местния пазар. Ние внасяме големи количества продукция от чужбина“, каза посланикът. Той каза, че занапред ще се работи в различни сфери на сътрудничество, най-вече в транспорт, покупко-продажба на стоки, образование, здравеопазване, туризма.

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини