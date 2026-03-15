Обществените оценки за служебния кабинет на Андрей Гюров: Разделено доверие и умерен оптимизъм

Анкетата на Haskovo.net, в която са участвали 293 души, показва ясно разделение в обществените нагласи към служебния кабинет на Андрей Гюров. Най-голямата група – 89 гласа (30.4%) – определя кабинета като приличен и обещаващ, но подчертава, че реалната оценка ще зависи от предстоящите действия. Това е знак за предпазлив оптимизъм и очакване за конкретни резултати.

Две групи по 46 гласа (по 15.7%) изразяват силно критични позиции. Едната вижда кабинета като зависим от външни или политически влияния, а другата го определя като слаб и непрофесионален. Допълнително 36 души (12.3%) смятат състава за прекалено партийно обвързан, което подсилва усещането за политическо недоверие.

Положителните оценки също имат своята тежест. 42 участници (14.3%) дават отлична оценка, подчертавайки експертността и липсата на ярка политическа оцветеност. Междувременно 23 души (7.8%) заявяват, че нямат мнение по темата, което е сравнително малък дял и подсказва, че темата е широко следена. 11 гласа (3.8%) виждат кабинета като тест за бъдеща формула на управление след изборите.

Обобщено, умерено положителните и отличните оценки събират 44.7%, докато критичните позиции достигат 43.7% – почти пълно равновесие. Това показва, че кабинетът на Гюров започна работа в условия на едновременно високи очаквания и значителен скептицизъм.