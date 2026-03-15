От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Обществените оценки за служебния кабинет на Андрей Гюров: Разделено доверие и умерен оптимизъм

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Анкетата на Haskovo.net, в която са участвали 293 души, показва ясно разделение в обществените нагласи към служебния кабинет на Андрей Гюров. Най-голямата група – 89 гласа (30.4%) – определя кабинета като приличен и обещаващ, но подчертава, че реалната оценка ще зависи от предстоящите действия. Това е знак за предпазлив оптимизъм и очакване за конкретни резултати.

    Две групи по 46 гласа (по 15.7%) изразяват силно критични позиции. Едната вижда кабинета като зависим от външни или политически влияния, а другата го определя като слаб и непрофесионален. Допълнително 36 души (12.3%) смятат състава за прекалено партийно обвързан, което подсилва усещането за политическо недоверие.

    Положителните оценки също имат своята тежест. 42 участници (14.3%) дават отлична оценка, подчертавайки експертността и липсата на ярка политическа оцветеност. Междувременно 23 души (7.8%) заявяват, че нямат мнение по темата, което е сравнително малък дял и подсказва, че темата е широко следена. 11 гласа (3.8%) виждат кабинета като тест за бъдеща формула на управление след изборите.

    Обобщено, умерено положителните и отличните оценки събират 44.7%, докато критичните позиции достигат 43.7% – почти пълно равновесие. Това показва, че кабинетът на Гюров започна работа в условия на едновременно високи очаквания и значителен скептицизъм.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини