На баскетболен мач: Ученици от ПГТ-Хасково поканиха класния си ръководител Виктор Колянов на бала

Емоционален момент беляза спортната среща между съставите на БК „Хасково“ и „Черноморец“ Бургас. Учениците от 12.А клас на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ отправиха официална покана към своя класен ръководител Виктор Колянов по време на баскетболен мач, на който той присъстваше в ролята си на треньор.

В паузата на срещата учениците изненадаха своя преподавател, като тържествено му зададоха въпроса: „Ще дойдете ли с нас на бала?”. С този жест те успяха да изразят своята признателност към човека, който през годините е бил не само техен учител, но и подкрепа, наставник и приятел.

Неочакваната изненада създаде запомнящ се момент и предизвика аплодисментите на присъстващите. Събитието се превърна в символ на добрите отношения между ученици и преподаватели и показа силната връзка, изградена през годините.

Спортният ден беше успешен за баскетболния клуб „Хасково“, който записа победи и в двата изиграни мача, допринасяйки за доброто настроение на феновете и участниците в залата.