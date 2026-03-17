Представители на 23 ВУЗ-а ще участват във форум в Хасково

    Форум „Висше образование в България – избери своето бъдеще!“ се организира от кариерните консултанти към ЦПЛР–ОУО със съдействието на Регионално управление на образованието в Хасково. Събитието ще се проведе на 19 март 2026 г. (четвъртък) от 10:00 до 16:00 ч. в Младежки център – Хасково, бул. „България“ №41.

    Официалното откриване на форума ще се състои в 12:00 ч. В инициативата ще вземат участие представители на 23 водещи висши училища в страната, които ще представят възможностите за обучение, условията за кандидатстване, предлаганите специалности, както и перспективите за професионална реализация след завършване на висше образование. Основната цел на форума е учениците и техните родители да получат актуална и достоверна информация относно възможностите за продължаване на образованието във висшите училища в Република България, както и да имат възможност за непосредствен контакт с представители на университетите.

