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Хасково посреща Еньовден с игри, спорт и магия за децата

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    Настъпват приказни дни с лековити билки и ароматни полски цветя – Хасково празнува Еньовден със събития, посветени на децата и активния начин на живот.

    Община Хасково и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират поредица от събития, посветени на Еньовден. Те са част от програма на МКБППМН в рамките на кампанията „Хасково срещу дрогата“ 2026.

    За децата на Хасково предстоят дни на весели игри, много спорт и забавления на Въжен град в парк „Кенана“, на Плувен комплекс „Хасково“, на стадион „Младост“, на „Спорт Парк Хасково“, в залите „Дружба“ и „Спартак“ и конна езда на поляната в парк „Кенана“.

    През следващата седмица очаквайте:

    24.06.2026г

    Магията на Еньовден”

    10:00 часа парк „Кенана”

    Инсталация и ритуал по минаване под Еньовски венец от 77 ½ билки и цветя за здраве. Еньовденски танци със специалното участие на деца от Детска градина „Зорница“ и ДТА „Южняче“ при Младежки център – Хасково

    10:30 часа – 13:00 часа и от 17:30 часа – 20:00 часа – парк „Кенана”

    Индивидуална конна езда за децата на Хасково. Любимите на малчуганите часове по езда ще бъдат с треньори от клуб „Манолов райдинг“, Албена

    и кончетата Зара и Менфис

    25.06.2026г

    09:00 часа – 16:00 часа – парк „Кенана”

    Индивидуална конна езда за децата на Хасково с треньори от клуб „Манолов райдинг“, Албена и кончетата Зара и Менфис

    26.06.2026г

    14:30 до 17:00 часа

    Състезание по плуване, игри и забавления на Плувен комплекс „Хасково“ на ул. „Панорама“

    Плувният турнир е за деца от 8 до 18 години. Регистрация за участие в състезанието от 14:30 часа. Първите стартове са от 15:00 часа

    Децата участници ще бъдат разпределени в възрастови категории:

     – Момичета от 8 до 10 години;

     – Момичета от 11 до 13 години;

     – Момичета от 14 до 16 години;

     – Момичета от 17 до 18 години;

     – Момчета от 8 до 10 години;

     – Момчета от 11 до 13 години;

     – Момчета от 14 до 16 години;

     – Момчета от 17 до 18 години.

    През целия ден, от 08:00 часа до 20:00 часа, входът ще е свободен за всички от 0 до 18 г. Децата до 10 години трябва задължително да бъдат с придружител.

    26.06.2026г

    08:00 часа до 21:00 часа

    Спорт на открито – здраве за всички:

    Спорт Парк Хасково“ /спортен комплекс до магазин „Авеню“/

    Свободен достъп до спортните терени за всички деца. Запазване на час и игрище за мачове по футбол и волейбол на телефони 0877263653 и 038/622263 от 08:30 часа – 14:00 часа

    Стадион „Младост“

    Свободен достъп за всички деца. Запазване на час за спортуване на телефони 0877263653 и 038/622263

    08:30 часа – 14:00 часа

    Спортна зала „Дружба“

    Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

     – зала за баскетбол

     – зала за борба

     – зала за ММА

     – зала за вдигане на тежести

     – зала по аеробика

     – зала за карате

    След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

    Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

    08:30 часа – 14:00 часа

    Спортна зала „Спартак“

    Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

     – зала по хандбал

     – зала по бадминтон

     – зала за джудо

     – зала за тенис на маса

     – зала за бокс

    След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

    Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

    Децата и отборите, които желаят да спортуват да носят свои топки, ракети и други уреди, необходими за игри.

    10:00-16:00 ЧАСА

    Въжен град – парк Кенана’’-

    СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

    Община Хасково и МКБППМН предоставят възможност на всички деца от Хасково и техните гости да играят и да се забавляват в най-красивия въжен град в България в парк „Кенана“. Входът от 10:00 до 16:00 часа е свободен, благодарение на партньорството между Община Хасково и фирмата-концесионер.

    Източник: Haskovo.NET

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