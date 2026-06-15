Хасково посреща Еньовден с игри, спорт и магия за децата

Настъпват приказни дни с лековити билки и ароматни полски цветя – Хасково празнува Еньовден със събития, посветени на децата и активния начин на живот.

Община Хасково и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират поредица от събития, посветени на Еньовден. Те са част от програма на МКБППМН в рамките на кампанията „Хасково срещу дрогата“ 2026.

За децата на Хасково предстоят дни на весели игри, много спорт и забавления на Въжен град в парк „Кенана“, на Плувен комплекс „Хасково“, на стадион „Младост“, на „Спорт Парк Хасково“, в залите „Дружба“ и „Спартак“ и конна езда на поляната в парк „Кенана“.

През следващата седмица очаквайте:

24.06.202 6 г

„Магията на Еньовден”

10:00 часа парк „Кенана”

Инсталация и ритуал по минаване под Еньовски венец от 77 ½ билки и цветя за здраве. Еньовденски танци със специалното участие на деца от Детска градина „Зорница“ и ДТА „Южняче“ при Младежки център – Хасково

10:30 часа – 13:00 часа и от 17:30 часа – 20:00 часа – парк „Кенана”

Индивидуална конна езда за децата на Хасково. Любимите на малчуганите часове по езда ще бъдат с треньори от клуб „Манолов райдинг“, Албена

и кончетата Зара и Менфис

25.06.2026г

09:00 часа – 16:00 часа – парк „Кенана”

Индивидуална конна езда за децата на Хасково с треньори от клуб „Манолов райдинг“, Албена и кончетата Зара и Менфис

26.06.2026г

14:30 до 17:00 часа

Състезание по плуване, игри и забавления на Плувен комплекс „Хасково“ на ул. „Панорама“

Плувният турнир е за деца от 8 до 18 години. Регистрация за участие в състезанието от 14:30 часа. Първите стартове са от 15:00 часа

Децата участници ще бъдат разпределени в възрастови категории:

– Момичета от 8 до 10 години;

– Момичета от 11 до 13 години;

– Момичета от 14 до 16 години;

– Момичета от 17 до 18 години;

– Момчета от 8 до 10 години;

– Момчета от 11 до 13 години;

– Момчета от 14 до 16 години;

– Момчета от 17 до 18 години.

През целия ден, от 08:00 часа до 20:00 часа, входът ще е свободен за всички от 0 до 18 г. Децата до 10 години трябва задължително да бъдат с придружител.

26.06.2026г

08:00 часа до 21:00 часа

Спорт на открито – здраве за всички:

„Спорт Парк Хасково“ /спортен комплекс до магазин „Авеню“/

Свободен достъп до спортните терени за всички деца. Запазване на час и игрище за мачове по футбол и волейбол на телефони 0877263653 и 038/622263 от 08:30 часа – 14:00 часа

Стадион „Младост“

Свободен достъп за всички деца. Запазване на час за спортуване на телефони 0877263653 и 038/622263

08:30 часа – 14:00 часа

Спортна зала „Дружба“

Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

– зала за баскетбол

– зала за борба

– зала за ММА

– зала за вдигане на тежести

– зала по аеробика

– зала за карате

След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

08:30 часа – 14:00 часа

Спортна зала „Спартак“

Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

– зала по хандбал

– зала по бадминтон

– зала за джудо

– зала за тенис на маса

– зала за бокс

След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

Децата и отборите, които желаят да спортуват да носят свои топки, ракети и други уреди, необходими за игри.

10:00-16:00 ЧАСА

Въжен град – парк „Кенана’’-

СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

Община Хасково и МКБППМН предоставят възможност на всички деца от Хасково и техните гости да играят и да се забавляват в най-красивия въжен град в България в парк „Кенана“. Входът от 10:00 до 16:00 часа е свободен, благодарение на партньорството между Община Хасково и фирмата-концесионер.