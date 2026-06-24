Еньовден в Хасково започна с песни, танци и ритуал под венец от 77 ½ билки и цветя

Празничната програма за Еньовден в Хасково започна с пъстро и оживено тържество в парк „Кенана“, където десетки деца и възрастни се събраха, за да отбележат един от най-магичните и цветни дни в българския календар. Празникът, свързан с лятното слънцестоене, традиционно се почита като време за здраве, сила и благословия, а според народните вярвания билките, набрани на Еньовден, имат най-голяма лечебна сила.

На откритата сцена първи се представиха децата от детска градина „Зорница“, които впечатлиха публиката с тематични песни и танци, посветени на празника. След тях девойките от ДТА „Южняче“ при Младежки център – Хасково внесоха още повече настроение и цвят, превръщайки поляната в истинска празнична сцена.

Кулминацията на събитието беше традиционният ритуал по минаване под Еньовски венец, изработен от 77 ½ билки и цветя – символ на здраве и пречистване. В ритуала се включиха деца, родители, баби и дядовци, които с усмивки и добро настроение преминаха под венецa за здраве през цялата година.

Празничната програма е организирана от Община Хасково и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Секретарят на Комисията Юлия Динкова поздрави присъстващите и подчерта значението на инициативите, насочени към децата и активния начин на живот. Събитията са част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ 2026.

В следващите дни малките жители на Хасково ще могат да се включат в разнообразни активности – игри и спорт на Въжения град в парк „Кенана“, занимания на Плувен комплекс „Хасково“, тренировки на стадион „Младост“, спортни инициативи в „Спорт Парк Хасково“, както и в залите „Дружба“ и „Спартак“. Предвидена е и конна езда на поляната в парк „Кенана“, която традиционно привлича много деца.

Празнична програма:

24.06.2026г

„ Магията на Еньовден”

10:30 часа – 13:00 часа и от 17:30 часа – 20:00 часа – парк „Кенана”

Индивидуална конна езда за децата на Хасково. Любимите на малчуганите часове по езда ще бъдат с треньори от клуб „Манолов райдинг“ в Албена и кончетата Зара и Менфис

25.06.2026г

09:00 часа – 16:00 часа – парк „Кенана”

Индивидуална конна езда за децата на Хасково с треньори от клуб „Манолов райдинг“ в Албена и кончетата Зара и Менфис

26.06.2026г

14:30 до 17:00 часа

Състезание по плуване, игри и забавления на Плувен комплекс „Хасково“ на ул. „Панорама“

Плувният турнир е за деца от 8 до 18 години. Регистрация за участие в състезанието от 14:30 часа. Първите стартове са от 15:00 часа

Децата участници ще бъдат разпределени в възрастови категории:

– Момичета от 8 до 10 години;

– Момичета от 11 до 13 години;

– Момичета от 14 до 16 години;

– Момичета от 17 до 18 години;

– Момчета от 8 до 10 години;

– Момчета от 11 до 13 години;

– Момчета от 14 до 16 години;

– Момчета от 17 до 18 години.

През целия ден, от 08:00 часа до 20:00 часа, входът ще е свободен за всички от 0 до 18 г. Децата до 10 години трябва задължително да бъдат с придружител.

26.06.2026г

08:00 часа до 21:00 часа

Спорт на открито – здраве за всички:

„Спорт Парк Хасково“ /спортен комплекс до магазин „Авеню“/

Свободен достъп до спортните терени за всички деца. Запазване на час и игрище за мачове по футбол и волейбол на телефони 0877263653 и 038/622263 от 08:30 часа – 14:00 часа

Стадион „Младост“

Свободен достъп за всички деца. Запазване на час за спортуване на телефони 0877263653 и 038/622263

08:30 часа – 14:00 часа

Спортна зала „Дружба“

Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

– зала за баскетбол

– зала за борба

– зала за ММА

– зала за вдигане на тежести

– зала по аеробика

– зала за карате

След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

08:30 часа – 14:00 часа

Спортна зала „Спартак“

Свободен достъп до спортните зали за всички деца.

– зала по хандбал

– зала по бадминтон

– зала за джудо

– зала за тенис на маса

– зала за бокс

След 14:00 часа всички желаещи могат да наблюдават тренировките на Спортните клубове и при желание да се включат в тях.

Запазване на час и зала на телефон 0878 379779.

Децата и отборите, които желаят да спортуват да носят свои топки, ракети и други уреди, необходими за игри.

10:00-16:00 ЧАСА

Въжен град – парк „Кенана’’-

СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА

Община Хасково и МКБППМН предоставят възможност на всички деца от Хасково и техните гости да играят и да се забавляват в най-красивия въжен град в България в парк „Кенана“. Входът от 10:00 до 16:00 часа е свободен, благодарение на партньорството между Община Хасково и фирмата-концесионер.