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Откриха новия Дом за стари хора в „Кенана“

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    В Хасково официално бе открит новият модерен „Дом за стари хора“ в „Кенана“, който ще осигури съвременни и комфортни условия за живот на 160 потребители.

    Новото съоръжение е изградено в непосредствена близост, в самия двор на съществуващия досега старчески дом, тъй като старата постройка вече не отговаряше на актуалните нормативни изисквания за качество и достъпност. Мащабният проект на Община Хасково е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) чрез Европейския съюз и е на обща стойност 13 557 607 лева. Дейностите обхванаха пълно изграждане, оборудване и обзавеждане на новия сграден фонд, постигане на най-високия енергиен клас „А“, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, както и цялостно облагородяване на прилежащото дворно пространство.

    Преди официалното прерязване на лентата събитието започна с тържествен водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Никола, който поръси присъстващите и новите помещения със светена вода. В церемонията се включиха кметът на община Хасково Станислав Дечев, директорът на социалното заведение Кина Койнарска и представител на фирмата изпълнител. По време на откриването потребители на дома изненадаха гостите, като подариха ръчно изработени от тях гоблени – единият с молитва за благославяне на дома, а другият с лика на Света Богородица.

    В емоционалното си обръщение към присъстващите граждани, колеги и потребители, кметът на община Хасково Станислав Дечев излезе от официалния протокол и спести техническите данни за строежа. Градоначалникът сподели: „Днес ми се иска да говоря като баща, да говоря като син. Защото сградата зад мен не е просто една сграда, която построихме, а ние построихме дом. Дом, в който ще живеят нашите възрастни хора. Дом не се строи със статистика, дом не се строи с дори не е толкова усърдна работа и пари. Дом се строи със сърце“. Той изрази специална благодарност към целия екип на общината, към строителите, архитектите, проектантите и към директора Кина Койнарска за денонощния труд и вложената всеотдайност дори в най-трудните моменти, като пожела на възрастните хора дълги години здраве, живот и спокойни дни в новото им жилище.

    Четириетажната монолитна сграда разполага със 76 двойни стаи със санитарни възли и тераси, както и 4 стаи за хора със специални потребности, медицински кабинети, трапезарии, дневни зони, зали за рехабилитация и фитнес, като в двора е предвидена и беседка за отдих. Въпреки че лентата вече е прерязана, в сградата предстои да бъдат извършени някои финални довършителни дейности. Очаква се реалното обитаване на модерния комплекс от възрастните хора да стане факт след около месец-два.

    Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      11
      111Ф
      0 0
      15:33, 24 юни 2026
      От личен опит споделям,че в този дом за да бъде настанен възрастен човек трябва да отговаря на две условия,първото е роднините му,или той самия да имат наши хора които да го уредят,и второто е може-би има и с много по-голямо значение от първото е близките или самия човек да има много много пари за да се плаща там където трябва и на когото трябва.
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