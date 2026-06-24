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„Горска фея“ от Хасково цери тялото и душата с даровете на природата

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    В Хасково добре познатата местна билкарка Станка Славова, която вече близо три десетилетия се посвещава на лечебното дело, представи своите уникални мехлеми и церове за десетки видове заболявания.

    На импровизиран щанд в центъра на града тя показа традиционни и дългогодишно изпитвани рецепти срещу нервно разстройство, безсъние, хемороиди, за бързо зарастване на рани, гъбички по ноктите и между пръстите, кокоши трън, шипове, ставни болки, изтръпнали крайници, екземи и псориазис. Славова е категорична, че билките имат силата да заменят голяма част от конвенционалните лекарства, когато се използват навреме, макар да признава, че в твърде напреднала фаза на дадена болест те не могат напълно да изместят съвременната медицина. Според нея районът на Хасково е изключително благодатен и богат на редки и силно лековити растения, което привлича дори нуждаещи се хора от съседна Турция, търсещи изцеление в нашенската растителност.

    Дългогодишният опит на Станка Славова, която е родом от димитровградското село Добрич, е събран и съхранен в две нейни авторски книги с лечебни рецепти, които се радват на интерес от хората в региона. В една от тези книги е поместено и специално стихотворение от известната поетеса Ваня Стайкова, посветено именно на хасковската лечителка. В своите стихове Стайкова с признателност нарича Станка Славова „горска фея“, тъй като тя успява да извлече най-чистите и скрити лечебни свойства от горската природа, превръщайки ги в спасение и здраве за хората.

    При представянето на своите лекове хасковската билкарка демонстрира как правилно трябва да се прилагат мехлемите и коментира важността на правилното съчетаване на природните съставки. Станка Славова обясни, че нейните кремове и мазила са изцяло натурални и безвредни, като за производството им използва специално подбрана маслена основа. Тя подчерта, че за постигането на максимален ефект е необходимо мехлемите да се нанасят редовно и упорито върху засегнатите места по тялото, за да може лечебната сила на билките да проникне дълбоко в тъканите и да облекчи болката. Според нея тайната на успешното лечение се крие в търпението на болния и в абсолютното доверие към природната аптека, която винаги ни предлага точния цяр, стига да знаем как да го намерим и приготвим.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

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