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Повдигнаха обвинение на 18-годишния за убийството на чичо си

Окръжна прокуратура – Хасково повдигна обвинение на 18-годишния младеж за умишленото убийство на 24-годишния си чичо в димитровградското село Странско. Престъплението е извършено в нощта на 7 срещу 8 август, а обвинението е по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Младежът е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Сигналът за тежкото престъпление е подаден около 1:30 часа на 8 август. Жертвата и задържаният са жители на област Ямбол и са пребивавали в района на Странско като сезонни работници. По първоначални данни двамата са се скарали по-рано през деня.

Според събраната до момента информация, след като 24-годишният мъж заспал, 18-годишният му племенник му нанесъл смъртоносен удар с дървен кол по главата. Деянието е извършено в присъствието на съпругата на жертвата.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са задържали младежа. По първоначални данни той е направил самопризнания. При извършената му проверка с дрегер е отчетено наличие на над 1 промил алкохол.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Източник: Haskovo.NET

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