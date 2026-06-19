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Потвърдиха 10-годишната присъда на сириец за убийството в бежанския център в Харманли

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно остави в сила решението на Апелативен съд – Пловдив, с което наказанието на сирийския гражданин Рамадан Мохамад, осъден за убийство в Регионалния приемателен център в Харманли, е намалено от 12 на 10 години лишаване от свобода. Това съобщиха от пресслужбата на Апелативния съд в Пловдив.

Случаят е от 24 юли 2023 г., когато в центъра в Харманли след възникнал конфликт между двама сирийски граждани. Мохамад нанася смъртоносен удар с нож в гърба на свой сънародник. 

Първоначално Окръжният съд в Хасково признава подсъдимия за виновен в умишлено убийство и му налага наказание от 12 години затвор. По-късно Апелативният съд в Пловдив намалява наказанието до законовия минимум от 10 години.

По време на инцидента Рамадан Мохамад е бил със статут на кандидат-бежанец, а жертвата е притежавала хуманитарен статут. Двамата са се познавали отпреди настаняването си в Регионалния приемателен център.

Според установеното по делото конфликтът е възникнал заради съобщение, публикувано в група в интернет приложение. Разправията между двамата е прераснала във физическа саморазправа, при която подсъдимият намушкал опонента си с нож в областта на дясната лопатка. Пострадалият е починал вследствие на остра кръвозагуба и сърдечна недостатъчност.

Делото пред ВКС е образувано по жалба на защитата, която е поискала оправдателна присъда или връщане на казуса за ново разглеждане. Основният аргумент е бил, че Мохамад не е извършител на престъплението.

Върховните съдии обаче приемат, че Апелативният съд правилно е потвърдил фактическите изводи на първата инстанция. Според ВКС събраните доказателства водят до единствения възможен и категоричен извод, че именно подсъдимият е автор на деянието.

Съдът се позовава и на заключенията на назначените експертизи, според които действията на осъдения не са извършени в състояние на физиологичен афект. Въпреки че се е намирал в остра конфликтна ситуация и се е чувствал несправедливо нападнат, психическото му състояние не е достигало степен, която да ограничи способността му да контролира действията си.

Експертите са отчели и обстоятелството, че непосредствено преди ескалацията на конфликта подсъдимият публично се е извинил и е оставил носения от него нож като знак за примирие.  Според магистратите именно тези смекчаващи обстоятелства обосновават извода, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати с минимално предвиденото от закона наказание от 10 години лишаване от свобода.

В окончателното си решение ВКС посочва, че липсват аргументи за явна несправедливост на наложеното наказание и приема, че то съответства на критериите за справедливост. Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Източник: Haskovo.NET

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