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Лидия Енчева е на полуфинал след близо 4-часов сблъсък с турска тенисистка. Ясни са и финалистките при двойките

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    Оспорвани срещи от международния тенис турнир за жени W50 се изиграха днес на кортовете в парк „Кенана“. В интригуващи мачове бяха определени четирите полуфиналистки в битката на сингъл. Най-интересна се оказа срещата на Лидия Енчева с Чагла Буюкакчай. Двете тенисистки сътвориха зрелищен сблъсък и зарадваха феновете. Националната ни състезателка за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева поведе след 7-5. Играта бе оспорвана и във втория сет. 36-годишната турска тенисистка, която е 390-та в света, успя да изравни след 7-5. Така се стигна до трети решителен сет. В него българската тенисистка показа по-здрави нерви и го спечели с 6-4, с което и мача. На полуфиналите утре Лидия Енчева ще играе срещу водачката в схемата Селена Яничиевич. Тенисистката от Франция днес се наложи с 6-3/6-3 над Зибек Куламбаева от Казахстан.

    В другата полуфинална среща една срещу друга ще се изправят Марта Матула от Гърция и туркинята Берфу Ченгиз. Матула спечели четвъртфиналния си двубой с полякинята Джина Фейстел с 6-1/6-1. Ченгиз от своя страна победи днес италианката Далила Спитери с 6-4/1-6/6-2.

    Марта Матула продължава напред и в турнира на двойки. Гъркинята е на финал заедно с американката Хиба Шаик. Тандемът, който е втори поставен, победи Елена Корокозиди от Гърция и Аня Станкович от Сърбия с 6-7(3)/6-2/4-10.

    На финал се класираха и първите поставени – казахстанката Зибек Куламбаева и украинката Валерия Стракхова. На полуфиналите те победиха българките Ралица Александрова и Валерия Гърневска с 6-2/6-4. Програмата утре започва в 10:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

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