Испански финал при юношите и украинско-румънски при девойките на тенис турнира в Хасково

    В испански финал ще бъде определен победителят при юношите на международния турнир по тенис в Хасково. След трисетови сблъсъци до големия мач за титлата стигнаха сънародниците Макси Караскоса Диаз и Еудалд Гонзалез. На полуфиналите днес Диаз победи поляка Ян Саджик с 2:1 сета. Отделните части завършиха при резултат 6-4/2-6/6-1. В другия полуфинал Гонзалес победи американеца Агаси Ръшър след 6-1/2-6/7-5.

    При девойките битката за титлата ще е между водачката в схемата Полина Склиар от Украйна и шестата поставена Юлия Мария Бучулей от Румъния. На полуфиналите днес Склиар се наложи с 6-4/6-2 над китайката Генг. Румънката от своя страна се наложи с 6-3/6-4 над българската тенисистка Валерия Гърневска. Финалите са утре сутрин на кортовете в парк Кенана. 

