Съдът в Хасково отложи делото срещу турски шофьор, заловен с марихуана за близо 12 млн.лв.

Окръжният съд в Хасково заседава днес, 24 април 2026 г., по искането за изменение на мярката за неотклонение на 49-годишния турски гражданин Нихат Каратай, който се намира в ареста от есента на миналата година. Той е привлечен като обвиняем за опит за контрабанда на огромно количество наркотици през ГКПП „Капитан Андреево“, като случаят е квалифициран като особено тежък предвид мащаба на престъплението.

Според обвинителния акт, на 11 септември 2025 г. Каратай е направил опит да премине от България в Турция с влекач „Scania“ и полуремарке, в които са открити 739,180 килограма марихуана на обща стойност 11 826 880 лева. Престъплението е останало недовършено поради намесата на митническите органи, а от 15 септември 2025 г. мъжът е с постоянна мярка „задържане под стража“.

В днешното съдебно заседание защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка, изтъквайки влошеното здравословно състояние на Нихат Каратай, което според адвокатите му е несъвместимо с условията в следствения арест. След като изслуша аргументите на страните, съдебният състав прецени, че е необходимо събирането на допълнителни доказателства и медицинска документация, за да се прецени обективно здравословният статус на задържания.

Поради тази причина делото бе отложено за 7 май 2026 г. от 14:30 часа, когато съдът ще се произнесе окончателно дали турският гражданин ще остане зад решетките или ще бъде пуснат с по-лека мярка за неотклонение.