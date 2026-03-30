Задържаха 20-годишен с наркотици в „Република“

20-годишен е задържан с 35 грама наркотици в Хасково, съобщиха от полицията.

Това е станало на 27 март по обяд, когато криминалисти са извършили проверка в дома му на улица „Картечар“ квартал „Република“ в областния град. В жилището му са намерени 35 сгъвки с бяло кристално вещество и 47 сгъвки със суха зелена листна маса. За тях младият мъж казал, че са амфетамин /15 грама/ и чай за пушене /20 грама/, подлежащи на експертиза.

Хасковлията ги е на разследващите с протокол. Задържан е за срок до 24 часа. Срещу него е заведено бързо производство в Областната дирекция на МВР в Хасково.