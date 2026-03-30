От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Неправоспособни и пияни шофьори в ареста след проверки в Хасковска област

Трима нарушители на пътя са хванати през изминалите четири дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Жандармеристи са заловили неправоспособен водач в Димитровградско. На 26 март в 6:00 часа в село Крепост униформените са проверили автомобил „Ауди“, шофиран от 23-годишен местен жител. При справка е установено, че колата е със служебно прекратена регистрация от началото на декември миналата година, а шофьорът не притежава свидетелство за управление. На водача е съставен акт.

Още един неправоспособен и употребил алкохол водач е заловен на 28 март в Харманли. В 1:05 часа автопатрул е спрял за проверка „Опел“, зад чийто волан е бил 32-годишен жител на старозагорското село Помощник. Униформените са изяснили, че мъжът е неправоспособен, а дрегерът е отчел наличие на 1,41 промила алкохол. Той е задържан за 24 часа по заведеното бързо производство.

В ареста на РУ – Димитровград на 30 март също е пренощувал пиян водач. В 1:15 часа на булевард „3 март“ пътните полицаи са извършили контрол на „Фолксваген“. 48-годишният му водач е изпробван с техническо средство, което е отчело 1,21 промила в издишания въздух. Последвало е 24-часово задържане по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха 20-годишен с наркотици в „Република“
преди 34 минути
Задържаха близо 6000 „маркови“ стоки менте в три молдовски микробуса
преди 1 час
Трима са с леки наранявания при челна катастрофа
преди 1 час
Облачно, студено и ветровито
преди 2 часа
„Видабаскет“ си тръгна от зала „Дружба“ с победа
преди 15 часа
Близо 6 тона негодни храни в Димитровград ще бъдат унищожени
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

Музика – Бояна Карпатова и Борис Христов - Докато те има

Случаен виц

Задържаха близо 6000 „маркови“ стоки менте в три молдовски микробуса
Задържаха 20-годишен с наркотици в „Република“

Възможностите не идват при този, който чака. Те се пленяват от онзи, който атакува." - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле по провансалски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини