Неправоспособни и пияни шофьори в ареста след проверки в Хасковска област

Трима нарушители на пътя са хванати през изминалите четири дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Жандармеристи са заловили неправоспособен водач в Димитровградско. На 26 март в 6:00 часа в село Крепост униформените са проверили автомобил „Ауди“, шофиран от 23-годишен местен жител. При справка е установено, че колата е със служебно прекратена регистрация от началото на декември миналата година, а шофьорът не притежава свидетелство за управление. На водача е съставен акт.

Още един неправоспособен и употребил алкохол водач е заловен на 28 март в Харманли. В 1:05 часа автопатрул е спрял за проверка „Опел“, зад чийто волан е бил 32-годишен жител на старозагорското село Помощник. Униформените са изяснили, че мъжът е неправоспособен, а дрегерът е отчел наличие на 1,41 промила алкохол. Той е задържан за 24 часа по заведеното бързо производство.

В ареста на РУ – Димитровград на 30 март също е пренощувал пиян водач. В 1:15 часа на булевард „3 март“ пътните полицаи са извършили контрол на „Фолксваген“. 48-годишният му водач е изпробван с техническо средство, което е отчело 1,21 промила в издишания въздух. Последвало е 24-часово задържане по стартиралото бързо производство.