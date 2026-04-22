Арестуваха двама пияни водачи в Хасково и Свиленград

Двама водачи, шофиращи след употреба на алкохол, са пренощували в арестите на Хасково и Свиленград, съобщиха от полицията.

В управлението в областния град е бил 23-годишен от Нова Загора, управлявал „Форд“-а си по улиците на града с 1,26 промила.

В свиленградското управление е отведен снощи около 22 часа водач на товарно „Рено“, проверен на АМ „Марица“. 49-годишният шофьор от смолянското село Войнова лъка е тестван с дрегер, който показал наличие на 2,41 промила алкохол в издишания въздух.

И двамата водачи са отказали кръвни изследвания и са задържани в съответните арести.