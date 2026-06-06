Президентът Илияна Йотова участва в Националния тракийски младежки събор „Илиева нива“

Президентът на България Илияна Йотова присъства на Националния тракийски младежки събор „Илиева нива“ край ивайловградското село Глумово.

Под мотото „Ден на тракийското дете“ съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 г. Тогава редовната османска войска избива над 200 пеленачета, скрити на южния бряг на река Арда – деца на българи, бягащи от Южна Тракия и преследвани от тази войска. През тази година се навършват 3 десетилетия от изграждането на мемориалния комплекс.

Посещението на президента започна от античната вила „Армира“, където Йотова бе посрещната от археологическия екип на обекта.

Сред официалните гости по традиция има представители на държавните институции, местната власт, тракийските дружества, духовенството, общественици от България и Гърция.