Серия от арести на пияни водачи в Хасковско

Три бързи производства срещу водачи, употребили алкохол са заведени през вчерашния ден.

В ареста на РУ Димитровград е бил мъж от Русе на 60 г., проверен след димитровградското село Радиево с леката си кола „Дачия“. Проверката установила, че мъжът шофира след употреба на 2,86 промила. Той е отказал кръвни изследвания.

Също с отказ за кръвна проба е задържан в Любимец водач на „Рено“. 64-годишният управлявал по улиците на града с 2,5 промила, потвърдени с дрегер.

Третият задържан е в Хасково снощи. В 22:40 часа на булевард „Васил Левски“ е проверен „Фолксваген“. 56-годишният му водач е тестван с техническо средство, което показало употреба на 2,54 промила алкохол в издишания въздух.

И на тримата водачи мярката на задържане е за срок до 24 часа.