От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Серия от арести на пияни водачи в Хасковско

Три бързи производства срещу водачи, употребили алкохол са заведени през вчерашния ден.

В ареста на РУ Димитровград е бил мъж от Русе на 60 г., проверен след димитровградското село Радиево с леката си кола „Дачия“. Проверката установила, че мъжът шофира след употреба на 2,86 промила. Той е отказал кръвни изследвания.

Също с отказ за кръвна проба е задържан в Любимец водач на „Рено“. 64-годишният управлявал по улиците на града с 2,5 промила, потвърдени с дрегер.

Третият задържан е в Хасково снощи. В 22:40 часа на булевард „Васил Левски“ е проверен „Фолксваген“. 56-годишният му водач е тестван с техническо средство, което показало употреба на 2,54 промила алкохол в издишания въздух.

И на тримата водачи мярката на задържане е за срок до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове
Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове
преди 1 час
Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
преди 1 час
Жена обра клиентка в хасковска аптека
Жена обра клиентка в хасковска аптека
преди 1 час
Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
преди 1 час
Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
преди 2 часа
Променливо, но топло време в четвъртък
Променливо, но топло време в четвъртък
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – The BIGGEST Flashmob Ever: Carol of the Bells with 100 Musicians in Paris!!

Случаен виц

Жена обра клиентка в хасковска аптека
Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково

Никой не полудява по-бързо от нормалния човек. - Тери Пратчет

Последни обяви

Случайна рецепта

Американски палачинки с кисело мляко
Американски палачинки с кисело мляко

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.