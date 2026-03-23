Четирима пияни и дрогирани шофьори са задържани за три дни в Хасковско

Четирима нарушители на пътя са задържани през последните три дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Водач с алкохол е бил заловен в Тополовград на 20-и. В 00:55 часа по улица „Странджа“ се е движил лек автомобил „Шкода“, шофиран от 50-годишен жител на града. Използваният от пътните полицаи дрегер е отчел 1,97 промила алкохол в издишания въздух. Стартирало е бързо производство.

На следващия ден в Харманли униформените също са заловили водач от града, шофиращ „Нисан“ с 1,74 промила.

В РУ–Хасково на 23-и са задържани двама шофьори, нарушили пътния закон. 43-годишен с „Тойота“ се е движил по улиците на града след употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин, потвърдено с техническо средство. При проверката у водача е открит и плик със суха зелена листна маса с тегло 2,68 грама и мирис на марихуана.

Вторият задържан е 44-годишен мъж от кърджалийското село Калоянци. Той е проверен тази нощ в 1:45 часа на булевард „Васил Левски“ с лекия си автомобил „Рено“. Тест с дрегер е отчел 2,16 промила алкохол. Пътните полицаи са установили и че колата е със служебно прекратена регистрация поради изтекъл срок на валидност на разрешението за временно движение от 02.06.2025 г. Водачът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство.