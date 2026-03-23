Седем души са задържани с наркотици в Хасково, Любимец и Харманли

Седем души са задържани с наркотици в Хасково, Любимец и Харманли, съобщиха от полицията.

Шестима са арестувани на 20-и. Четирима от тях са пренощували в участъка в Любимец, когато са били проверени като пътници в лек автомобил „Киа“. При проверката полицаите са установили, че в колата има пет пликчета със суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 23 грама. Младите мъже на 21, 19, 23 и 22 години са били с полицейска мярка на задържане по образуваното досъдебно производство.

Другите двама са били в ареста на РУ Харманли. Мъже на 45 и 30 години са били заловени с по грам бяло кристално вещество.

На следващия ден в Хасково също с наркотик е бил хванат 40-годишен от Асеновград. Той признал пред полицаите, че сгъвката с кафявото прахообразно вещество, което държал, е хероин с тегло 0,18 грама.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Четирима пияни и дрогирани шофьори са задържани за три дни в Хасковско
преди 1 час
Деца катастрофираха с открадната кола и я изоставиха
преди 1 час
Мъж опожари чужда къща, след като заспа на свещ
преди 2 часа
Облачно време в понеделник, през нощта – дъжд
преди 3 часа
Божидар Саръбоюков е трети на световното първенство
преди 14 часа
Трета поредна победа за ФК „Хасково“
преди 17 часа

