Седем души са задържани с наркотици в Хасково, Любимец и Харманли, съобщиха от полицията.

Шестима са арестувани на 20-и. Четирима от тях са пренощували в участъка в Любимец, когато са били проверени като пътници в лек автомобил „Киа“. При проверката полицаите са установили, че в колата има пет пликчета със суха зелена листна маса с мирис на марихуана с тегло 23 грама. Младите мъже на 21, 19, 23 и 22 години са били с полицейска мярка на задържане по образуваното досъдебно производство.

Другите двама са били в ареста на РУ Харманли. Мъже на 45 и 30 години са били заловени с по грам бяло кристално вещество.

На следващия ден в Хасково също с наркотик е бил хванат 40-годишен от Асеновград. Той признал пред полицаите, че сгъвката с кафявото прахообразно вещество, което държал, е хероин с тегло 0,18 грама.