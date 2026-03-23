От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Д-р Христо Тодоров е новият директор на ОДБХ-Хасково

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково е с нов директор. Това е д-р Христо Тодоров, който заема поста на доскорошния ръководител на институцията д-р Георги Илиев.

    Припомняме, че за предстояща рокада информира преди дни служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след като на 21 март бе съобщено за разкрит огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност.

    Междувременно днес областният управител на Хасково Гинка Райчева проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с въведеното повишено ниво на готовност в страната по отношение на заболявания от категория „А“.

    На заседанието присъстваха всички членове на комисията, като бяха набелязани мерки с цел предпазване на областта и страната от навлизане на заболяванията шап и шарка от Република Гърция и Република Кипър.

    Директорът на ОДБХ – Хасково д-р Христо Тодоров информира, че със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се въвежда задължителен ветеринарномедицински контрол на всички пратки с едри преживни животни, свине и други възприемчиви животни, преминаващи през граничните контролно-пропускателни пунктове по българо-гръцката граница. Контролът включва клинични прегледи, вземане на проби при необходимост и проверка на придружаващите документи.

    В рисковите области, включително област Хасково, се въвежда засилен клиничен надзор, извънредни проверки и контрол на биосигурността в животновъдните обекти.

    Директорът на ОДБХ информира още, че се въвеждат ограничения за провеждане на пазари, изложби, събори и други събития със струпване на животни до изрична отмяна на мярката. Ветеринарните лекари са в готовност за реакция, като при съмнение за заболяване незабавно се уведомяват компетентните органи и се предприемат мерки за изолиране на животните, контрол на обекта и лабораторно изследване.

    Особено внимание се обръща на животновъдни обекти, в които през последните 21 дни са въведени животни или продукти от Република Гърция, като за тях се извършват допълнителни проверки и наблюдение.

    На заседанието бе отбелязано, че съвместните действия на ОДМВР – Хасково, Агенция „Митници“ и Гранична полиция ще имат за цел да предотвратят навлизането и разпространението на заболяванията на територията на областта.

    Областният управител ще издаде заповед за свикване на Общинските епизоотични комисии с цел информиране на животновъдите за мерките за биосигурност в техните обекти.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Още новини

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини