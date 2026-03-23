Отличиха най-добрите математици на Хасково

Най-добрите млади математици на Хасково бяха отличени днес. Победителите във второто издание на конкурса на знанието „Млад математик на Хасково“ 2026 получиха медали, грамоти и подаръци от организаторите – Община Хасково, Съюз на математиците в България – секция Хасково и ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

В тазгодишното научно предизвикателство се включиха над 300 деца от цялата област. „Млад математик на Хасково“ се организира по идея на кмета на Хасково Станислав Дечев и всяка година, със съдействието на най-добрите учители-математици предоставя възможност на учениците от 1 до 10 клас да проверят своите знания и да демонстрират любовта си към царицата на всички науки – математиката. Основен двигател на състезанието и вдъхновител на децата е председателят на Съюза на математиците в България – секция Хасково д-р Юлия Кръстева. Днес тя и заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева наградиха победителите.

Победители в отделните възрастови групи са:

1 клас:

1 място – Нур Саид от СУ „Васил Левски“ Хасково

2 място – Борис Савчев от ОУ „Христо Смирненски“

3 място – Йоанна Славчева от СУ „Св. Паисий Хилендарски“

2 клас:

1 място – Калоян Пачеджиев от ОУ „Христо Смирненски“

2 място – Тодор Вълков от ОУ „Св. Иван Рилски“

3 място – Васил Делчев от ОУ „Св. Иван Рилски“

3 място – Владимир Киряков от ОУ „Св. Иван Рилски“

3 клас:

1 място – Ивайла Налбантова от ОУ „Св. Иван Рилски“

2 място – Умут Изет от ОУ „Св. Иван Рилски“

2 място – Мирослав Балтаджиев от ОУ „Св. Климент Охридски“

3 място – Николай Кишков от ОУ „Любен Каравелов“

4 клас:

1 място – Рая Проданова от ОУ „Св. Иван Рилски“

1 място – Юлиан Арсенов от СУ „Св. Паисий Хилендарски“

2 място – Павел Петков от ОУ „Христо Смирненски“

3 място – Мерт Хасан от ОУ „Св. Иван Рилски“

3 място – Мария Делчева от СУ „Васил Левски“

5 клас:

1 място – Даяна Берова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Момчил Георгиев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3 място – Берай Хасан от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

6 клас:

1 място – Берк Мехмед от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Денислав Моллов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3 място – Кристиян Стефанов от ОУ „Св. Климент Охридски“

7 клас:

1 място-Денис Гашев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

1 място – Михаил Спасов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Димитър Хаджиев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Мартин Николов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3 място – Ивайло Траянов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

8 клас:

1 място – Йоан Радев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Никола Радев от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3 място – Преслав Лазаров от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

10 клас:

1 място – Ангел Аврамов ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

2 място – Иво Димитров ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

3 място – Антон Христов ПМГ „Акад. Боян Петканчин“