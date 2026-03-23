Детски градини и училища се включиха в кампанията за Световния ден на водата

    Учебните заведения в област Хасково и Кърджали приеха предизвикателството на РИОСВ-Хасково и активно се включиха в националната кампания, посветена на Деня на водата. Освен в организираните от екоинспекцията три конкурса : за рисунка, фотография и приказка, посветени на водата, детските градини и училищата сътвориха истински празник за този безценен природен ресурс и основа на живота на нашата планета. С различни творчески инициативи – изработване на постери, макети, водни капки, децата разбраха защо водата е важна за всички живи същества. Чрез забавни въпроси, игри и дискусии те обогатиха знанията си за това къде се среща водата, защо е ценен ресурс и как можем да я пестим в ежедневието си.

    С беседи и презентации, с практически дейности – миене на ръце, почистване, поливане на растения и прием на вода – затвърдиха знанията за нейната употреба и значение. Чрез забавни игри, танци и интересни дейности малчуганите научиха повече за кръговрата на водата и колко важна е тя за живота на Земята. Най-активни детски градини в националната кампания бяха:

    15 „Слънце“ – Хасково; „Слънце“-Меричлери; „Звездица“ – Димитровград; „Райна Княгиня“ – с. Добрич; 1 „Звънче“ – Димитровград; „Ален мак“ – Харманли; „Синчец“ – Димитровград; „Звездичка“ – с. Малък извор; „Детски свят“ – Харманли; „Слънце“ – Димитровград; „Пролет“ – Харманли; „Звездичка“ – с. Голям извор; „Снежанка“ – с. Минерални бани; „Знаме на мира“ – с. Черноочене; ДГ – Ивайловград. ПГТ „Ал. Паскалев“ – Хасково организира във фоайето на училището изложба на плакати, посветени на Световния ден на водата. Изложбата бе официално открита с кратка експозиция, в присъствието на ученици,на ръководството на училището и на представител от РИОСВ-Хасково . Десетокласници от ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ – Хасково и третокласници от ОУ „Св. Климент Охридски“ – Хасково посетиха екоинспекцията, запознаха се с кратка презентация и с много игри и състезания затвърдиха своето уважение и отговорност към природните богатства. Първокласници от ОУ „Л.Каравелов“ – Хасково също сътвориха малък воден празник. 

    Отличие за най-активно участие в конкурс за рисунка „В храма на водата“ получават: СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали; СУ „Хр. Ботев“ – с. Чорбаджийско; ДГ 1 „Звънче“ – Димитровград; ДГ „Райно Княгиня“ – Димитровград; СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Самуил, обл. Разград; ДГ „Звездичка“ с филиали с. Голям извор, с. Лясковец, с. Силен.

    Най-много участници във фотоконкурса „В храма на водата“ са от : СУ „Й.Йовков“ – Кърджали; ПГЕЕ „Кап. Петко Войвода“ – Кърджали, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Хасково, ЦПЛР-КУО – Кърджали, СУ „Л.Каравелов“-Димитровград, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково. В конкурса за приказка най-активни бяха учениците от ПГИ „Ал. Константинов“ – Кърджали, ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково, ОУ „Ал.Константинов“ – Димитровград.

    Посетителският център на РИОСВ-Хасково трудно побра отличените участници в конкурсите, които получиха своите награди пред развълнуваните си родители и преподаватели.

    Източник: Haskovo.NET

