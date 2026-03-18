РИОСВ – Хасково обяви конкурси и инициативи за Световния ден на водата – 22 март. Темата на Световния ден на водата тази година е „Където водата тече, равенството расте“, с фокус върху безопасната вода и санитарните условия като човешки права и ключови фактори за равенство между половете.

И тази година РИОСВ-Хасково инициира множество събития, посветени на Деня на водата. Организиран е фото конкурс „В храма на водата“. Снимките следва да отразяват любимия воден обект на автора: река, езеро, море, влажни зони, водопад и др. Поради големия интерес към събитието (131 участници от цялата страна с 282 фотографии), авторите са разделени в две възрастови трупи – до 18 години и над 18 години. Компетентно жури, ще определи спечелилите първо, второ и трето място във всяка възрастова група. На 16 март снимките бяха качени на фесбук страницата на инспекцията, където публиката ще определи до 18 март своята любима фотография. Награждаването ще се извърши на церемония в сградата на РИОСВ-Хасково, ул. „Добруджа“ 14, ет.5 на 23 март от 15 часа. Наградите ще бъдат връчени от директора на инспекцията инж. Тонка Атанасова.

За младите писатели, РИОСВ-Хасково организира конкурс за приказка с дължина на повествованието до 2 страници, сюжетът на която да се развива във или около воден обект (море, река, езеро, блато). В конкурса могат да участват ученици от 2 до 12 клас. Ще се състезават в две възрастови групи: от 2 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Компетентно жури, ще определи спечелилите първо, второ и трето място за всяка възрастова група. Награждаването ще се извърши на церемония в сградата на РИОСВ-Хасково, ул. „Добруджа“ 14, ет. 5 на 23 март от 15 часа. Наградите ще бъдат връчени от директора на инспекцията инж. Тонка Атанасова.

Поради спонтанния интерес на младите художници в региона към Световния ден на водата и получените множество рисунки по тамата „В храма на водата“, еко инспекцията ще отличи трите най-впечатляващи рисунки и на 23 март от 15 часа техните автори ще бъдат наградени от директора инж. Атанасова.

В сряда, 18 март от 13 часа в посетителския център на РИОСВ-Хасково, средношколци от ПГТАТ „Н.Й.Вапцаров“ ще изгледат презентация, посветена на значението на водата и ще дебатират по въпроси, свързани с нейното опазване.

В четвъртък, 19 март от 11 часа третокласници от ОУ „Климент Охридски“ ще посетят инспекцията и чрез игри и забавления ще отбележат Световния ден на водата. В същия ден от 13 часа в ПГТ „Александър Паскалев“ ще се открие изложба на плакати, изработени от ученици на гимназията, посветени на този така ценен за всички ни ресурс – водата. На събитието ще присъства представител на РИОСВ-Хасково.

На фейсбук страницата на РИОСВ-Хасково е организирана електронна викторина на тема „Където водата тече, равенството расте“, като фокусът са човешките права и равенството между половете. В продължение на 5 дни в 16:00 часа ще се публикува по един въпрос с три възможни отговора. Най-успешният участник във викторината ще получи награда във вторник – 24 март в 15 часа в сградата на РИОСВ-Хасково. Победителят ще бъде обявен на 23 март на фейсбук страницата.

В празника на водата ще се включат и детските градини в региона с подходящи игри, презентации, изработване на макети.