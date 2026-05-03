Торино и Пашата с незабравим концерт за Деня на Харманли

С много музика, силни емоции и отлично настроение завърши празничната програма за Деня на Харманли, съобщиха от общинската администрация.

Концертът на Торино и Пашата превърна Градската градина в сцена на истински празник, събирайки стотици жители и гости на града. Публиката пя, танцува и се забавлява до последния миг, а любимите хитове на изпълнителите създадоха незабравима атмосфера.

Торино и Пашата изразиха своята благодарност към кмета на община Харманли Мария Киркова за поканата, както и към харманлийската публика за топлото посрещане и невероятната енергия.

Кулминацията на вечерта бе впечатляващата празнична заря, която озари небето над Харманли и постави красив и емоционален финал на празничния ден.

„Благодарим на всички, които бяха част от този незабравим празник“, казаха от кметството.