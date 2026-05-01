Задържаха над 13 000 стоки менте в четири товарни автомобила

11 379 текстилни изделия, 903 чифта обувки и 1037 чанти със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при отделни проверки на четири товарни автомобила, влизащи в страната от Турция.

Голямо количество текстилни изделия е открито в два товарни автомобила с чужда регистрация на 22.04.2026 г. Шофьорите с чуждо гражданство, представят редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Босна и Херцеговина. След централизиран рисков анализ превозните средства са селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия сред декларираната стока в единия от камионите са открити 30 колета с 4798 текстилни изделия, по-голяма част от тях мъжки ризи, както и 120 чифта спортни обувки и 124 чанти, всички с логата на световноизвестни марки. В другия камион от общо 250 колета в 33 са установени 2054 дрехи, 1190 шапки, 643 чифта обувки и 77 чанти със словни и фигуративни изображения на известни марки.

В следващите два дни на 23 и 24.04.2026 г. при две отделни проверки на товарни автомобили с турска регистрация са открити общо 4313 „маркови“ стоки, сред които 3337 облекла, 140 чифта обувки и 836 чанти.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

