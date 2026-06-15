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Над 5 кг злато задържани в дамска чанта и по тялото на жена

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    Над 5 кг контрабандни златни накити откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

    На 14.06.2026 г. около 06:45 часа на пункта пристига лек автомобил с румънска регистрация. В колата пътували водачът – румънски гражданин, и една жена – румънска гражданка от сирийски произход с 4-годишното си дете. Пред митническите служители те заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна проверка. В хода на контролните действия са установени общо 6 пакета, съдържащи изделия от жълт метал – пръстени, медальони, гривни, обеци, колиета, синджири. Пет от пакетите са открити в дамската чанта и по тялото на жената, а шестият тя е укрила, като е седнала върху него. Според експертизата на вещото лице бижутата са от 21-каратово злато с общо тегло 5,170 кг на стойност 703 120 евро. 

    Накитите са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По разпореждане на държавното обвинение румънската гражданка А.Р., на 34 г., е привлечена към наказателна отговорност за престъплението. Спрямо същата е била взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 7000 евро. Разследването по случая продължава.

    Източник: Haskovo.NET

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