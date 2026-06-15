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Награди за отличилите се в конкурса „Есе по право“ в Хасково

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    В Окръжен съд – Хасково бе проведено официално закриване на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Това е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, за учебната 2025 – 2026 г., съобщиха от Темида.

    Програмата е организирана съвместно от Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Хасково, както и учениците от Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ – Хасково.

    На събитието присъстваха съдия Милена Петева – председател на Окръжен съд – Хасково, съдия Милена Дечева – зам.-председател на Окръжен съд – Хасково, съдия Жулиета Серафимова – съдия в Окръжен съд – Хасково, съдия Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково, прокурор Десислава Садова – представител на Районна прокуратура – Хасково и Венера Димитрова – учител и наставник от страна на избраното училище.

    Организаторите на Образователната програма изразиха своята удовлетвореност от съвместната работа с учениците от ПГДС „Цар Иван Асен II“ Хасково и им пожелаха да са все така любознателни и устремени, а младежите споделиха удовлетворението си от участието в програмата.

    На отличилите се ученици в конкурса за „Есе по право“, както и на тези участвали в Симулативния процес, бяха връчени предметни награди. Сред наградените са следните ученици: Людмила Боянова, Жанета Перчемлиева, Божидара Цветкова, Василена Величкова, Иван Пехливанов, Сиана Русева, Калоян Маринов, Яница Рускова, Дамла Керим, Мария Маркова, Виктория Антонова, Радина Димитрова, Кадир Емин, Зорница Георгиева, Ангел Тодоров.

    Образователната програма допринася за повишаване правната култура на учениците, за по-добрата информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

    Източник: Haskovo.NET

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