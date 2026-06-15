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Състезателите на „Аида Вадо – рю“ с пет медала от турнир във Велико Търново

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    Естефания Вилиева спечели златен медал на Купа „Етър“. Състезателката на карате клуб "Аида Вадо - рю" завоюва отличието в битката на Кумите при момичетата до 10 години. Тя участва в кат. +30 кг. Втора при кадетките на Ката завърши Еда Ариф. Веселин Язаджиев завоюва две отличия. Той достигна до финала в категория кумите при момчета до 12 години в кат. +40 кг, където след равностоен двубой и равен резултат съдийското решение даде предимство на неговия съперник. Веселин спечели и бронзов медал на Ката. Себастиан Алеманов спечели бронзов медал на Кумите при момчетата до 12 години в кат. до 40 кг.
     

    Източник: Haskovo.NET

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