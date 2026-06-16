Ива Иванова стартира с победа на международния тенис турнир в Хасково

Ива Иванова стартира по отличен начин участието си на международния тенис турнир W50 в Хасково. В първи кръг от основната схема състезателката на „Хасково 2015“ се наложи над Мадълийф Хагеман от Кралство Нидерландия. Българката спечели с 6-4/6-3.

На осминафиналите Иванова ще играе срещу гъркинята и четвърта поставена Марта Матоула, която днес победи с 6-2/6-1 българската квалификантка Моника Господинова.



Победа днес записа и втората поставена Хиба Шаик от САЩ. В първи кръг тя се наложи с 6-4/6-1 над Александра Мария Анхел от Румъния. В турски сблъсък Чагла Буюкакчай победи Селина Атай с 6-0/6-1.

Валериа Артемева от Русия от своя страна се наложи над българката Беатрис Спасова с 6-2/6-2.

