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Мирослав Беляшки: Бях неудобен на големи икономически интереси, които са добре обслужвани

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    Разпоредителното заседание в Окръжен съд – Хасково срещу бившия шеф на ТД Митница „Пловдив“ Мирослав Беляшки днес не получи ход. Причината за отлагането бе липсата на упълномощения му защитник – адвокат Кристиян Мирчев от София, който не е бил редовно призован за съдебното заседание. Тъй като подсъдимият категорично настоя да бъде представляван от своя адвокат, съдът насрочи следващото заседание за 25 септември 2026 г. от 10:00 часа.

    Делото е образувано по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Спрямо Беляшки е повдигнато обвинение за това, че на 17 април 2025 г. на пункт „Капитан Андреево“, в качеството си на длъжностно лице на отговорно положение, е превишил властта си и е предприел действия извън своята териториална компетентност. Според прокуратурата той е изискал от ръководител звено на пункта да му предаде спрян за проверка товарен автомобил с 1400 мастър бокса цигари марка „Matador compact“ без платен акциз, пътуващ транзит от Грузия за Нидерландия. Камионът е бил отклонен дни по-рано след сигнал от ОЛАФ за рискова стока, а намерението на Беляшки било да организира митнически конвой до пункт „Видин“, за да бъде изведен автомобилът извън страната. Разследващите твърдят, че с това се е целяло да се набави облага за чуждестранно юридическо лице чрез неплащане на акциз в размер на 2 919 000 лева, с което са могли да настъпят немаловажни вредни последици за държавния фиск, а законът предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода.

    След отлагането на делото Мирослав Беляшки направи изявление пред медиите, определяйки целия процес като абсолютен фарс, започнал още през април 2025 г. и продължаващ и до днес. Той подчерта, че се чувства жертва на репресивния апарат и на засегнати големи икономически интереси, които по думите му в момента се обслужват отлично от системата. Беляшки обясни, че обвинението се гради върху тезата, че той е бил неправомерно на митнически пункт извън своята юрисдикция, но категорично заяви, че в качеството си на митнически директор има пълното право да присъства на всеки пункт в страната. По думите му действията му на „Капитан Андреево“ са били свързани с упражняване на контрол върху командировани служители от неговата пловдивска дирекция и с цел опазване на държавния фиск, а не с неговото увреждане. Той допълни, че въпросният камион е преминал през две проверки, които не са установили никакви нарушения, а идеята за митническия конвой е била да се осигури максимална степен на контрол и охрана на товара.

    Беляшки обърна внимание и на факта, че спрямо настоящия директор на ТД „Пловдив“, който тогава е бил негов заместник, вече има досъдебно производство за лъжесвидетелстване пред съда. Според него едни и същи хора продължават да упражняват контрол както над митническата, така и над съдебната система, а делото срещу него е показателно за начина, по който може да бъде атакуван всеки неудобен служител.

    Цялто изявление на Мирослав Беляшки е във видеото към статията.

     
    Източник: Haskovo.NET

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