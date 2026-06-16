Бивш директор на митницата е предаден на съд в Хасково

В Окръжния съд в Хасково е образувано дело срещу бившия директор на митница – Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинението е внесено от Софийската градска прокуратура и се отнася до действия на 17 април 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Според прокуратурата Беляшки, в качеството си на висш митнически служител, е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен автомобил с акцизни стоки да бъде предаден и придружен под конвой от служители на митницата Пловдив до МП „Видин“, откъдето да напусне страната. Камионът е превозвал 1400 мастър бокса цигари „Matador compact“, пътуващи по транзитен режим от Грузия към Нидерландия.

Товарът е бил отклонен за съвместна проверка между Агенция „Митници“ и Гранична полиция след информация от ОЛАФ за движение на рискови стоки. Според обвинението целта на разпореждането е била да се осигури облага за фирма, която да избегне плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева. Прокуратурата посочва, че подобни действия биха могли да причинят значителни вреди на държавния бюджет.

За престъплението законът предвижда лишаване от свобода от една до осем години, както и възможност съдът да наложи забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Делото предстои да бъде насрочено за разпоредително заседание, на което съдът ще прецени дали обвинението е допустимо и дали процесът може да продължи към същинско разглеждане.