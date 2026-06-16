Задържаха 1,6 млн. цигари и 4 тона хладилен газ в товарен автомобил

Недекларирани 1 671 400 къса (83 570 кутии) цигари и 4000 кг хладилен агент са задържани на граничния преход „Капитан Петко войвода“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Контрабандните стоки са открити при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, влизащ в страната от Гърция.

На 11.06.2026 г. при контрол след анализ на риска в района на граничния преход митническите служители селектират превозното средство за щателна проверка. Водачът – турски гражданин, представил документи за превоз на перилни препарати, мокри кърпи и части за климатици от Турция за Австрия. В хода на контролните действия в товарното помещение, сред декларираната стока, са открити кашони с цигари и бутилки с хладилен газ. Установени са 1 671 400 къса (83 570 кутии) цигари от три различни марки, с чужд акцизен бандерол и 400 бутилки, всяка по 10 кг газ – хладилен агент.

Недекларираните стоки са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.