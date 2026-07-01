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Ротари клуб „Хасково-Аида“ обогати спортната зона в парк Кенана

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    Ротари клуб „Хасково-Аида“ постави нова маса за тенис в парк Кенана, като я дари на жителите на Хасково. Съоръжението е монтирано на централната алея, в близост до езерото и до фитнеса на открито, който клубът изгради по проект и дари през 2019 г. Инициативата е реализирана след съгласуване с Община Хасково, а средствата за закупуването на масата са осигурени чрез дарения и благотворителни кампании на ротарианците.

    Новата маса за тенис е изработена изцяло от високоякостен бетон с хомогенна мозаечна структура, армиран и фибро подсилен. Мозаечната повърхност е съставена от натурални мраморни и гранитни камъни, а игралният плот е в зелен цвят, съобразен с естествената среда в парка. Всички бетонни елементи са покрити със защитно покритие, което ги прави устойчиви на атмосферни влияния и намалява задържането на замърсявания. Дарението е практично допълнение към спортната зона на Кенана и насърчава активния начин на живот.

    Проектът отбелязва края на изключително успешната ротарианска година под ръководството на президента Пламен Петков. В периода юли 2025 – юни 2026 г. клубът реализира пет значими инициативи в полза на хасковската общност. Освен поставянето на тенис масата, ротарианците засадиха 47 фиданки червен американски дъб на алеята в Кенана, продължавайки ежегодната си кампания по залесяване. Организираха и безплатни профилактични очни прегледи за 381 деца от 4-та група във всички детски градини в града. Напълно безплатно бяха изследвани за рак на простатата 327 мъже, а над 100 деца от 5-ти и 6-ти клас участваха в спортен празник под мотото „Не на зависимостите“, включващ игри и награди.

    От днес ръководството на клуба за следващата една година поема Христо Миков, който вече работи по подготовката на бъдещите проекти и инициативи на Ротари клуб „Хасково-Аида“.

    Източник: Haskovo.NET

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