Певицата Йорданка Велева е новият секретар на НЧ „Тракия – 2008“ Хасково. Тя е назначена от председателя Димитрийка Христова.

Велева заема мястото на Анета Георгиева, която се оттегля по свое желание с цел реализация в друга сфера. По образование Велева е и счетоводител. Дългогодишен солист-хорист е в ПАНПТ „Китна Тракия“, а през последните шест години беше председател на Проверителната комисия към читалището.

„Благодаря на председателя на читалището Димитрийка Христова за шанса и доверието! Благодаря на моята предшественичка Анета за помощта, която ми оказва!“, каза Йорданка Велева.