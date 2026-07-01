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Йорданка Велева е новият секретар на читалище „Тракия – 2008“ Хасково

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    Певицата Йорданка Велева е новият секретар на НЧ „Тракия – 2008“ Хасково. Тя е назначена от председателя Димитрийка Христова.

    Велева заема мястото на Анета Георгиева, която се оттегля по свое желание с цел реализация в друга сфера. По образование Велева е и счетоводител. Дългогодишен солист-хорист е в ПАНПТ „Китна Тракия“, а през последните шест години беше председател на Проверителната комисия към читалището.

    „Благодаря на председателя на читалището Димитрийка Христова за шанса и доверието! Благодаря на моята предшественичка Анета за помощта, която ми оказва!“, каза Йорданка Велева.

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