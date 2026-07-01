Лятна изложба-базар в галерия „Форум“ представя 57 творби на художници от цялата страна

Любителите на изобразителното изкуство имат нов повод да посетят галерия „Форум“. От днес до края на месец юли е подредена традиционната лятна изложба-базар, която тази година събира произведения на 22-ма художници – членове на Сдружение „Дружество на хасковските художници“ и гостуващи автори от различни градове в страната.

Експозицията включва общо 57 творби, представящи богатство от теми, техники и художествени стилове. Посетителите могат да разгледат живопис, графика и произведения на приложното изкуство, вдъхновени както от красотата на природата и българските традиции, така и от съвременните художествени търсения.

Изложбата е организирана като базар, което дава възможност всяка творба да намери своя нов собственик. Цените са достъпни и съобразени с широк кръг ценители, а идеята е повече хора да се докоснат до оригиналното българско изкуство и да подкрепят неговите автори.

„Изкуството не е само за галериите – то е част от ежедневието ни и носи емоция, вдъхновение и красота в дома. Именно затова изложбата-базар е покана към всеки да избере произведение, което да остане лично преживяване или специален подарък“, споделят организаторите.

Летните изложби-базари в галерия „Форум“ вече са утвърдена традиция в културния живот на Хасково. Те предоставят сцена както за утвърдени имена, така и за автори с нови творчески идеи, а същевременно срещат публиката с разнообразието на съвременното българско изобразително изкуство.

Експозицията ще може да бъде разгледана до края на юли. Организаторите канят всички жители и гости на Хасково да посетят галерия „Форум“, да се насладят на изложените произведения и, ако открият своята творба, да отнесат у дома частица от света на българските художници.