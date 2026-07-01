От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Лятна изложба-базар в галерия „Форум“ представя 57 творби на художници от цялата страна

Любителите на изобразителното изкуство имат нов повод да посетят галерия „Форум“. От днес до края на месец юли е подредена традиционната лятна изложба-базар, която тази година събира произведения на 22-ма художници – членове на Сдружение „Дружество на хасковските художници“ и гостуващи автори от различни градове в страната.

Експозицията включва общо 57 творби, представящи богатство от теми, техники и художествени стилове. Посетителите могат да разгледат живопис, графика и произведения на приложното изкуство, вдъхновени както от красотата на природата и българските традиции, така и от съвременните художествени търсения.

Изложбата е организирана като базар, което дава възможност всяка творба да намери своя нов собственик. Цените са достъпни и съобразени с широк кръг ценители, а идеята е повече хора да се докоснат до оригиналното българско изкуство и да подкрепят неговите автори.

„Изкуството не е само за галериите – то е част от ежедневието ни и носи емоция, вдъхновение и красота в дома. Именно затова изложбата-базар е покана към всеки да избере произведение, което да остане лично преживяване или специален подарък“, споделят организаторите.

Летните изложби-базари в галерия „Форум“ вече са утвърдена традиция в културния живот на Хасково. Те предоставят сцена както за утвърдени имена, така и за автори с нови творчески идеи, а същевременно срещат публиката с разнообразието на съвременното българско изобразително изкуство.

Експозицията ще може да бъде разгледана до края на юли. Организаторите канят всички жители и гости на Хасково да посетят галерия „Форум“, да се насладят на изложените произведения и, ако открият своята творба, да отнесат у дома частица от света на българските художници.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

„Лято в музея“ събира деца на творчески ателиета през целия юли в Хасково
„Лято в музея“ събира деца на творчески ателиета през целия юли в Хасково
преди 1 час
Студенти от Академията на МВР дебютираха на водния поход по р. Марица
Студенти от Академията на МВР дебютираха на водния поход по р. Марица
преди 1 час
Андрея от Димитровград е единствената с максималните 100 точки по БЕЛ в Хасковско
Андрея от Димитровград е единствената с максималните 100 точки по БЕЛ в Хасковско
преди 2 часа
Хасковски шофьори настояват за по-добра регулация на движението край „Илинден“
Хасковски шофьори настояват за по-добра регулация на движението край „Илинден“
преди 3 часа
Над 16 000 „маркови“ стоки са задържани в два товарни автомобила
Над 16 000 „маркови“ стоки са задържани в два товарни автомобила
преди 4 часа
11-метров кръст става закрилник на Стойково
11-метров кръст става закрилник на Стойково
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Céline Dion - Dansons

Случаен виц

Липсата на вода и неподдържан терен провалиха първата тренировка на ОФК „Хасково“
Йорданка Велева е новият секретар на читалище „Тракия – 2008“ Хасково

Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен - Елин Пелин

Последни обяви

Случайна рецепта

Горещ цитрусов чай
Горещ цитрусов чай

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.