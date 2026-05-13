169 стоки менте и 1400 цигари са иззети от водач на автобус и двама пътници

Безакцизни цигари и стоки с лого на защитени марки иззеха полицаи от управлението в Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера служителите са проверили в града турски автобус с водач мъж на 59 г. Товарната кола и пътниците са съпроводени за допълнителна проверка. При нея, в багажа на турския водач и 45-годишен румънски пътник са намерени общо 169 текстилни артикула с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. От багажа на друг румънски пътник на 43 г. са иззети 1400 къса цигари без бандерол.

Стоките и папиросите са предадени на разследващите с протоколи.