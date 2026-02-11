Задържаха 27 480 „маркови“ стоки в четири товарни автомобила и три автобуса

27 480 чифта чехли и спортни обувки, текстилни изделия, чанти и портмонета със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на граничния пункт „Капитан Андреево“. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при проверки на четири товарни автомобила и три автобуса, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

Първият случай е от края на месец януари, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Франция. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 15 716 чифта чехли, всички с обозначения на световноизвестни марки.

В началото на месец февруари при отделни проверки на три товарни автомобила, сред декларираната стока, са открити 10 408 текстилни изделия и 414 чанти и портмонета, носещи лога на търговски марки. „Марковите“ стоки са били превозвани от Турция за страни от Западна Европа. Други 864 облекла и 78 чифта спортни обувки са установени в личния багаж на пътници в три автобуса, влизащи в страната от Турция.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ са задържали близо 50 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост.